Нагельсманн — щодо невдачі в грі проти Вільярреала: Поразка, на яку Баварія повністю заслуговувала

Керманич Баварії прокоментував поразку від Вільярреала.

Мюнхенська Баварія напередодні здійснила геть невдалий виїзд у гості до іспанського Вільярреала, поступившись на полі суперників із мінімальним рахунком у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (0:1).

Вільярреал — Баварія 1:0 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "Червоної машини" Юліан Нагельсманн після фінального свистку розповів про своє враження від побаченого на полі.

"Це — поразка, на яку ми повністю заслуговували, бо не грали на достатньо хорошому рівні.

У першому таймі від нас виходило занадто мало енергії, ми не створювали моментів і поступилися контролем.

Після перерви була шалена гра. Ми віддали контроль, бо дуже хотіли забити, а зрештою могли отримати ще два м'ячі у свої ворота.

Під час помилки Мануеля Ноєра у другому таймі нам просто пощастило.

Той факт, що рахунок цієї гри у підсумку лише 0:1 дає нам впевненість у матчі-відповіді. Наступного тижня ми покажемо інший футбол", — заявив німецький фахівець.

Матч відповідь між Баварією та Вільярреалом відбудеться 12 квітня.