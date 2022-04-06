Баварія несподівано поступилася Вільярреалу

Мюнхенці зазнали мінімальної поразки в першому матчі.

Баварія в рамках першого поєдинку 1/4 фіналу вирушила в гості до Вільярреала і зазнала мінімальної поразки.

"Жовта субмарина" відкрила рахунок на початку зустрічі завдяки влучному удару Анаута Данжуми, на що Баварія так і не змогла відповісти.

Вільярреал — Баварія 1:0

Гол: Данжума, 8

Вільярреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян – Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 59), Капу, Парехо – Жерар Морено, Данджума.

Баварія: Нойєр – Павар (Зюле, 71), Ернандес, Упамекано, Девіс – Гнабрі (Сане, 62), Кімміх, Мусіала – Мюллер (Горецька, 62), Левандовські, Коман.