Вільярреал — Баварія 1:0 Відео голу та огляд матчу

07 апреля 2022

Вільярреал — Баварія, Getty Images

До вашої уваги найкращі моменти поєдинку Ліги чемпіонів.

В першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА іспанський Вільярреал зумів мінімально здолати мюнхенську Баварію, володівши при цьому ініціативою впродовж фактично усього ігрового часу.

Огляд матчу:

Вільярреал — Баварія 1:0
Гол: Данжума, 8

Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян — Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 59), Капу, Парехо — Жерар Морено, Данджума.

Баварія: Нойєр — Павар (Зюле, 71), Ернандес, Упамекано, Девіс — Гнабрі (Сане, 62), Кімміх, Мусіала — Мюллер (Горецька, 62), Левандовські, Коман.

Джерело: MEGOGO

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