Вільярреал — Баварія 1:0 Відео голу та огляд матчу

В першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА іспанський Вільярреал зумів мінімально здолати мюнхенську Баварію, володівши при цьому ініціативою впродовж фактично усього ігрового часу.
Огляд матчу:
Вільярреал — Баварія 1:0
Гол: Данжума, 8
Вільярреал: Рульї — Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Еступіньян — Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 59), Капу, Парехо — Жерар Морено, Данджума.
Баварія: Нойєр — Павар (Зюле, 71), Ернандес, Упамекано, Девіс — Гнабрі (Сане, 62), Кімміх, Мусіала — Мюллер (Горецька, 62), Левандовські, Коман.
Джерело: MEGOGO