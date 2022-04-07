лента новостей

07:50

Челсі — Реал 1:3 Відео голу та огляд матчу

07:25

Вільярреал — Баварія 1:0 Відео голу та огляд матчу

23:57

Хет-трик Бензема допоміг Реалу здолати Челсі

23:53

Баварія несподівано поступилася Вільярреалу

22:02

Челсі — Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

21:11

Менді та Джеймс зіграють у старті на перший матч Челсі проти Реалу

12:41

Перемога за підручником: Манчестер Сіті переграв Атлетіко у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів

12:29

Сімеоне: Підсумковий результат гри на Етіхад для Атлетіко є поганим

11:03

Анчелотті отримав негативний COVID-тест та долучиться до Реалу в Лондоні

10:18

Гвардіола — про матч з Атлетіко: Важка та равна зустріч