Тухель: Челсі провів один із найгірших перших таймів на Бриджі

Керманич Челсі прокоментував поразку від Реалу.

Лондонський Челсі напередодні програв першу дуель у рамках двобою проти мадридського Реала на стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА (1:3).

Челсі — Реал 1:3 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "синіх" Томас Тухель після завершення гри виступив перед журналістами з оцінкою дій своїх підопічних у цій зустрічі.

"Це була тяжка поразка. Ми провели один із найгірших перших таймів на Бриджі. На цьому рівні така індивідуальна та командна гра є просто недозвільною.

Ми зіграли недостатньо добре і не продемонстрували свого звичного рівня. Перший тайм ми провели набагато нижче за ті стандарти, які встановили самі для себе.

У першому таймі все пішло шкереберть. Нам не вистачало своєчасних передач, точності, інтенсивності у єдиноборствах та пристрасті.

Після перерви ми значно перевершили суперника за кількістю ударів по воротах. Шанси повернутися в гру є завжди, але якщо ми пропускаємо на початку другого тайму, зробити це стає набагато складніше.

Ми мали моменти, щоб зробити рахунок 3:2, і це могло б відіграти важливу роль у нашому протистоянні, але сьогодні нам не вдалося зробити це.

Нам не вдається повернутись на колишній рівень. Я не знаю, у якій формі ми перебуваємо після перерви на матчі збірних, але сьогодні в першому таймі ми зіграли так само, як після перерви у зустрічі проти Брентфорда.

Із такою грою неможливо розраховувати на позитивний результат у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу.

Я був шокований тим, скільки зустрічей ми провели до цього у 2022 році. Ми з Ліверпулем зіграли набагато більше матчів, порівняно з будь-якою іншою англійською командою. Більше того, у трьох випадках нам довелося провести екстра-тайми.

Безумовно, настільки щільний графік нам не допомагає, але при цьому ми все ж таки можемо грати краще.

Ми хотіли змінити схему та переламати хід зустрічі, оскільки я бачив, що ми мали достатньо можливостей, щоб доставити супернику проблем. Тим не менш, ми зіграли нижче за свій рівень у всіх аспектах, з погляду тактики, індивідуальних виступів та форми в цілому.

Ми спробували змінити схему, однак гра була завершена на початку другого тайму через грубу помилку. Перестановки були викликані тактичними міркуваннями, і я не можу сказати, що проблеми були пов'язані з одним або двома гравцями. Ми всі, і я, зокрема, несемо відповідальність за цей результат.

Із такою грою нам розраховувати нема на що. Скільки ви можете назвати клубів, які зможуть у такій ситуації здобути перемогу у три м'ячі? Ми маємо бути реалістами і не можемо тішити себе зайвими надіями. Нам необхідно повернути змагальний дух та втрачену якість гри, і лише після цього ми можемо говорити про щось.

Зараз усі мої думки зайняті не грою у відповідь проти Реалу, а майбутнім матчем проти Саутгемптона. Зараз ми не маємо часу думати про поїздку на Бернабеу. Якщо ми зіграємо так само, як сьогодні, нам нема на що розраховувати.

Зараз ми маємо вирішувати проблеми у міру їх надходження. Кожен має прийняти це", — заявив німецький фахівець.

Матч відповідь між Реалом та Челсі відбудеться 12 квітня.