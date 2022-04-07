Анчелотті: Двобій проти Челсі ще не завершено

Керманич Реалу прокоментував перемогу над Челсі.

В рамках першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зумів у гостьовому поєдинку здолати лондонський Челсі (3:1).

Челсі — Реал 1:3 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті після фінального свистку поділився своїми враженнями від побаченого на полі.

"Ми провели дуже хорошу гру, добре продуману, мужню та індивідуально якісну. Граючи таким чином, ми можемо здолати будь-кого.

Челсі не зміг показати своєї кращої версію через протидію Реалу, але ми все одно маємо бути обережними та поважати їх. Двобій проти Челсі ще не завершено.

У нас вистачило сміливості для того, аби вийти з-під пресингу на початку гри. Після цього, ми добре використали перевагу в володінні м’ячем, щоб грати між їхніми лініями оборони, і дуже добре атакували.

Я багато розмовляю з футболістами, вмію їх слухати, але рішення приймаю абсолютно на самоті.

Ми повинні поважати Челсі, ми хочемо зіграти ту саму гру на Бернабеу, але вона все одно може бути іншою.

Карім Бензема стає все краще і краще, як вино. Із кожним днем ​​він все більше почувається лідером, із більшою індивідуальністю. Він знає, що він дуже важливий для команди, і поводиться зразково, багато рухається, і коли він відкривається у штрафному майданчику, то м'яч вже чекає на нього там.

Що стосується моїх замін за ходом гри, то вони дуже очевидні: Мілітао отримав вивих коліна, а Бензема та Вальверде просто втомилися", — заявив іспанський фахівець.

Матч відповідь між Реалом та Челсі відбудеться 12 квітня.