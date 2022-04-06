Менді та Джеймс зіграють у старті на перший матч Челсі проти Реалу

06 апреля 2022

Менді та Джеймс зіграють у старті на перший матч Челсі проти Реалу

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лондонський Челсі та мадридський Реал.

Лондонський Челсі та мадридський Реал зіграють свій перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Стемфорд Бридж.

Томас Тухель, у порівнянні з матчем-відповідю проти французького Лілля, вирішив використати Джеймса та Аспилікуету на флангах, тоді як Маунт доповнить центральну вісь.

Карло Анчелотті, із огляду на дуель проти французького Парі Сен-Жермен (3:1), повернув до складу Менді на лівий фланг захисту, а Каземіро займе звичне місце в опорній зоні. Вальверде зіграє праворуч в атаці.

Челсі: Менді — Крістенсен, Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Маунт, Аспілікуета — Гаверц, Пулішич.

Запасні: Аррісабалага, Беттінеллі, Алонсо, Ковачіч, Лукаку, Вернер, Лофтус-Чик, Чалоба, Сауль, Зієх, Кенеді, Сарр.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Модріч, Каземіро, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Фуидиас, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Л. Васкес, Бейл, Себальос, Родріго, Діас, Камавінга.

Гра Челсі — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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