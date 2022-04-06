Менді та Джеймс зіграють у старті на перший матч Челсі проти Реалу

Лондонський Челсі та мадридський Реал зіграють свій перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Стемфорд Бридж.
Томас Тухель, у порівнянні з матчем-відповідю проти французького Лілля, вирішив використати Джеймса та Аспилікуету на флангах, тоді як Маунт доповнить центральну вісь.
Карло Анчелотті, із огляду на дуель проти французького Парі Сен-Жермен (3:1), повернув до складу Менді на лівий фланг захисту, а Каземіро займе звичне місце в опорній зоні. Вальверде зіграє праворуч в атаці.
Челсі: Менді — Крістенсен, Тіаго Сілва, Рюдігер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Маунт, Аспілікуета — Гаверц, Пулішич.
Запасні: Аррісабалага, Беттінеллі, Алонсо, Ковачіч, Лукаку, Вернер, Лофтус-Чик, Чалоба, Сауль, Зієх, Кенеді, Сарр.
Запасні: Лунін, Фуидиас, Вальєхо, Начо, Асенсіо, Марсело, Л. Васкес, Бейл, Себальос, Родріго, Діас, Камавінга.
Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді — Модріч, Каземіро, Кроос — Вальверде, Бензема, Вінісіус.
Гра Челсі — Реал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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