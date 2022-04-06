Челсі — Реал. Напередодні

Football.ua представляє анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Челсі і Реалом.

Лондонський Челсі готовий прийняти мадридський Реал на своєму полі в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Челсі — Реал

Середа, 6 квітня, 22:00. Стемфорд Брідж, Лондон. Головний арбітр зустрічі – Клеман Тюрпен (Франція). Трансляція на відеоплатформі Megogo.

Протистояння Челсі і Реалу – це одна з найцікавіших і найрівніших пар, де дуже складно виділити фаворита. Реал має неабиякий досвід у Лізі чемпіонів, і вже неодноразово мадридці за останні 10 років демонстрували, що це їх турнір. Проте, минулого року саме лондонський Челсі не дозволив “бланкос” потрапити в черговий фінал Ліги чемпіонів.

Реал в 1/8 фіналу здолав грізний ПСЖ. Після паризького матчу і побаченого там, мало хто вірив у підсумковий успіх команди Карло Анчелотті. Перший тайм другого матчу у Мадриді тільки підтвердив дані думки. Але в в другій 45-хвилинці неймовірний тиск і жага до перемоги, а також неперевершений перформанс Каріма Бензема дозволили мадридцям покрокувати далі. Ця звитяга вселила неабияку впевненість в “королівський” клуб, який не проти і цього року здобути звання найсильнішої команди Європи.

Однак, в чемпіонаті Іспанії Барселона продемонстрували, як за рахунок високого пресингу, високої інтенсивності і постійного тиску на суперника можна досягти перемоги з відчутною перевагою. Томас Тухель зі своїми підопічними точно будуть в деталях вивчати, як Барселона діяла в тому матчі проти Реалу. Проте слід зауважити, що в тому матчі не приймав участь Карім Бензема, а француз для Реалу зараз – це півкоманди.

Хоча Челсі, на відміну від Реалу, вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з другого місця в групі, їх жереб звів теж з французами, але менш зірковими – Ліллем. Лондонці доволі впевнено і, що називається на класі, пройшли свого суперника без особливих драм і надзусиль. В чемпіонаті “сині” останнім часом також йшли достатньо впевнено до минулого туру, де до них в гості футболісти Брентфорда. Жахливий другий тайм в підсумку трансформувався в дуже неприємний рахунок перед своїми вболівальниками – 1:4.

На даному етапі ні один з колективів не виглядає монолітно. Є помітні ігрові проблеми, як в одних, так і у інших, але це не відміняє наявність великої кількості гравців світового рівня у складах обох команд. Саме це і має додати особливої яскравості цьому протистоянню. Букмекери в першому матчі віддають перевагу лондонцям, можливо, це пов’язано з тим, що перший матч буде зіграний в Лондоні на Стемфорд Брідж.

Орієнтовні склади

Челсі: Менді – Аспілікуета, Сілва, Рюдігер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо – Маунт, Хаверц, Пулішич

Реал: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Вальверде, Каземіро, Модріч – Асенсіо, Бензема, Вінісіус Жуніор

Цікаві факти

У складі Челсі небезуспішно довгий час виступали нинішні гравці Реалу бельгійці: Еден Азар і Тібо Куртуа. А за Реал грав нинішній гравець Челсі Матео Ковачіч.



Тухель і Анчелотті вже зустрічались один проти одного в Лізі чемпіонів. Німець на той час тренував ПСЖ, а італієць Наполі. Обидва поєдинки закінчились нічийними результатами. В Парижі зіграли 2:2, а в Неаполі 1:1.



Також ці спеціалісти зустрічались в Німеччині. Боруссія Тухеля перемогла в Дортмунді Баварію Анчелотті з рахунком 1:0, проте програла в Мюнхені 1:4.



Остання очна зустріч між цими двома тренерами відбулась в Лондоні на Стемфорд Брідж, де Челсі обіграв Евертон з рахунком 2:0.



Мало хто знає, що знаковий футболіст Челсі Маркос Алонсо пройшов через юнацьку систему мадридського Реалу і в 2010-му навіть зіграв один матч за “бланкос”, а вже потім відправився шукати кращої долі.



Коментарі перед матчем

Тібо Куртуа, воротар Реалу: “Сподіваюся, що й надалі зможу допомагати команді, роблячи важливі сейви. Це дуже важливо у такій грі, у першому матчі. Сподіваюся, що досягнемо позитивного результату перед грою на "Бернабеу". "Челсі" чудово грав минулого сезону, в цьому у них не все так гладко. Ми знаємо, на що здатні, і сподіваємось вийти на поле та показати результат.

Протистояння минулого сезону було іншим. То був півфінал, і він проходив без уболівальників. Це новий сезон, перший чвертьфінал. Ми всі добре почуваємося і знаємо, що на кону. Віддамо всі сили, щоб виграти. Ми можемо перемогти, якщо зіграємо із потрібним рівнем інтенсивності.

Крістіан Пулішич, півзахисник Челсі: “Перемога у півфіналі минулого розіграшу має надати нам впевненості. Ми досягли хороших результатів і сподіваємося досягти того ж цього року. Це гра на вибуття, і вона буде непростою, але з огляду на те, що ми пройшли весь шлях до кінця в минулому розіграші, ми повинні почуватися впевнено”.