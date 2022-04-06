Сімеоне: Підсумковий результат гри на Етіхад для Атлетіко є поганим

Головний тренер Атлетіко прокоментував поразку від Манчестер Сіті.

Напередодні англійський Манчестер Сіті влаштував аж ніяк не гостинний прийом мадридському Атлетіко в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, через що діючий чемпіон Іспанії був змушений поступитися з мінімальним рахунком (0:1).

Манчестер Сіті — Атлетіко 1:0 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне після завершення гри оцінив виступ власної команди цього вечора.

"Це була важка гра проти надзвичайної команди, яка грає добре та досягає успіхів, ґрунтуючись на якостях відмінних футболістів.

Сьогодні ми спробували зіграти проти суперників у тісний та в’язкий футбол, а згодом почати грати в контратаках.

Вони відповіли на це агресією і в другому таймі забили гол. Але це все одно був добре проведений матч для нас. Вони перемогли з мінімальним рахунком 1:0 і проявили багато амбіцій, аби запобігти непотрібній їм нічиї.

Підсумковий результат для нас поганий, тому що ми програли, хоча теж бажали перемогти. Але ми зіткнулися з надзвичайним рівнем супротиву.

Манчестер Сіті грає в надзвичайний футбол. Ми ж грали з думкою про те, щоб буди задоволеними нічиєю. Наявними в нас засобами цього досягти не вдалося", — заявив аргентинський фахівець.

Нагадаємо, що матч-відповідь між цими командами відбудеться 13 квітня.