Гвардіола: Я звик грати проти команд, які тотально захищаються

Головний тренер Манчестер Сіті готовий вирішити “загадку” Атлетіко.

Хосеп Гвардіола вважає, що Атлетіко не можна давати грати у власну гру — повідомляє Marca.

“Я не належу до тих, хто вважає Атлетіко командою, яка грає виключно від оборони, — сказав Гвардіола. — Так, форварди Атлетіко відтягуються назад, але в будь який помент готови до атак”.

“Щоб позбавити їх можливості грати в своєму стилі, треба “потопити” їх з самого початку протистояння, й тоді вже можна диктувати свої умови”.

“Ми знаємо, як боротися проти оборони, мало хто грає проти нас у відкритий футбол, тож ми навчилися ламати оборону”.

Матч Манчестер Сіті — Атлетіко запланований на вівторок, 5 квітня. Початок о 22:00 за київським часом.