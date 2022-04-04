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Гвардіола: Я звик грати проти команд, які тотально захищаються

04 апреля 2022

Хосеп Гвардіола, Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті готовий вирішити “загадку” Атлетіко.

Хосеп Гвардіола вважає, що Атлетіко не можна давати грати у власну гру — повідомляє Marca.

“Я не належу до тих, хто вважає Атлетіко командою, яка грає виключно від оборони, — сказав Гвардіола. — Так, форварди Атлетіко відтягуються назад, але в будь який помент готови до атак”.

“Щоб позбавити їх можливості грати в своєму стилі, треба “потопити” їх з самого початку протистояння, й тоді вже можна диктувати свої умови”.

“Ми знаємо, як боротися проти оборони, мало хто грає проти нас у відкритий футбол, тож ми навчилися ламати оборону”.

Матч Манчестер Сіті — Атлетіко запланований на вівторок, 5 квітня. Початок о 22:00 за київським часом.

Источник: Marca

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