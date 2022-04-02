Спортинг Лиссабон
0
Манчестер Сити
5
15 февраля
22:00
ПСЖ
1
Реал Мадрид
0
15 февраля
22:00
РБ Зальцбург
1
Бавария
1
16 февраля
22:00
Интер
0
Ливерпуль
2
16 февраля
22:00
Челси
2
Лилль
0
22 февраля
22:00
Вильярреал
1
Ювентус
1
22 февраля
22:00
Атлетико
1
Манчестер Юнайтед
1
23 февраля
22:00
Бенфика
2
Аякс
2
23 февраля
22:00
Бавария
7
РБ Зальцбург
1
08 марта
22:00
Ливерпуль
0
Интер
1
08 марта
22:00
Реал Мадрид
3
ПСЖ
1
09 марта
22:00
Манчестер Сити
0
Спортинг Лиссабон
0
09 марта
22:00
Манчестер Юнайтед
0
Атлетико
1
15 марта
22:00
Аякс
0
Бенфика
1
15 марта
22:00
Ювентус
0
Вильярреал
3
16 марта
22:00
Лилль
1
Челси
2
16 марта
22:00
Бенфика
-
Ливерпуль
-
05 апреля
22:00
Манчестер Сити
-
Атлетико
-
05 апреля
22:00
Челси
-
Реал Мадрид
-
06 апреля
22:00
Вильярреал
-
Бавария
-
06 апреля
22:00
Бавария
-
Вильярреал
-
12 апреля
22:00
Реал Мадрид
-
Челси
-
12 апреля
22:00
Ливерпуль
-
Бенфика
-
13 апреля
22:00
Атлетико
-
Манчестер Сити
-
13 апреля
22:00

Манчестер Сіті залишиться без ключового захисника на перший матч проти Атлетіко

02 апреля 2022

Хосеп Гвардіола та Рубен Діаш (праворуч), Getty Images

Хосеп Гвардіола підтвердив невтішні дані для своєї команди.

Ще на початку березня поточного року центральний захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш отримав пошкодження м’язів гомілки, через що був змушений пропустити чотири останніх гри "містян" у всіх турнірах.

На поточному тижні португалець повернувся до легких тренувань, проте головний тренер діючих чемпіонів Англії Хосеп Гвардіола має великі сумніви стосовно того, чи зможе 24-річний португалець допомагати команді у найближчому майбутньому.

"Клубний лікар сказав, що потрібно від чотирьох до шести тижнів для повного поновлення здатності Діаша брати участь у тренуваннях. Як бачимо, чотири тижні вже минуло. Гадаю, що ще 10 днів йому точно знадобиться, а то й усі два тижні", — заявив іспанський фахівець.

Якщо слова Гвардіоли справдяться, то Рубен ризикує пропустити не тільки гру проти Бернлі цими вихідними, а й зустріч із мадридським Атлетіко в рамках Ліги чемпіонів УЄФА посеред тижня.

Португалець у поточному сезоні зіграв 34 матчі, забивши два голи та віддавши чотири гольові передачі.

Источник: ФК Манчестер Сити

Команды
  Rambler's Top100