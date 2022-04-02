Манчестер Сіті залишиться без ключового захисника на перший матч проти Атлетіко

Хосеп Гвардіола підтвердив невтішні дані для своєї команди.

Ще на початку березня поточного року центральний захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш отримав пошкодження м’язів гомілки, через що був змушений пропустити чотири останніх гри "містян" у всіх турнірах.

На поточному тижні португалець повернувся до легких тренувань, проте головний тренер діючих чемпіонів Англії Хосеп Гвардіола має великі сумніви стосовно того, чи зможе 24-річний португалець допомагати команді у найближчому майбутньому.

"Клубний лікар сказав, що потрібно від чотирьох до шести тижнів для повного поновлення здатності Діаша брати участь у тренуваннях. Як бачимо, чотири тижні вже минуло. Гадаю, що ще 10 днів йому точно знадобиться, а то й усі два тижні", — заявив іспанський фахівець.

Якщо слова Гвардіоли справдяться, то Рубен ризикує пропустити не тільки гру проти Бернлі цими вихідними, а й зустріч із мадридським Атлетіко в рамках Ліги чемпіонів УЄФА посеред тижня.

Португалець у поточному сезоні зіграв 34 матчі, забивши два голи та віддавши чотири гольові передачі.