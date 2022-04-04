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Атлетіко залишився без основного центрального захисника перед першою грою проти Манчестер Сіті

04 апреля 2022

Хосе Марія Хіменес, Getty Images

Кадрові проблеми спіткали колектив Сімеоне під час підготовки до гри в Англії.

Уже незабаром мадридському Атлетіко доведеться помірятися силами з англійським Манчестер Сіті в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Окрім того, що "матрацникам" першу гру доведеться проводити на полі суперників, їх головний тренер Дієго Сімеоне не зможе розраховувати на одного з провідних гравців ланки захисту.

Як повідомляє прес-служба діючих чемпіонів Іспанії, уругвайський центральний захисник Хосе Марія Хіменес після гри чемпіонату проти Алавесу на минулих вихідних (4:1), відчув певний дискомфорт у м’язах, через що клубні лікарі вирішили відсторонити його від занять із командою на певний проміжок часу.

У цьому сезоні 27-річний виконавець провів 29 ігор, зробивши одну гольову передачу.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Атлетіко відбудеться 5 квітня, о 22:00 за київським часом.

Источник: ФК Атлетико Мадрид

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