Емері: Я закоханий у Лігу Європи, але тепер хочу насолодитися Лігою чемпіонів

Керманич Вільярреала прокоментував вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Іспанський Вільярреал зумів досягти визначного результату в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти туринського Ювентуса (3:0), завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Ювентус — Вільярреал 0:3 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "жовтої субмарини" Унаї Емері після матчу розповів про враження від побаченого на полі.

"Єврокубкові матчі завжди сповнені труднощів, але нашому воротареві вдалося виконати чудову роботу, а ще нам дуже пощастило з влучанням м’яча в поперечину в першому таймі.

Ми почали з глибокої оборони, але потім активізувалися та отримали більше простору, щоб обходити захист Ювентуса, який нечасто дозволяє комусь мати гольові можливості. Ми набралися терпіння і правильно виконали багато компонентів.

Після першого голу з'явилося більше можливостей для атаки, і ми максимально використали це в останні 15 хвилин.

Я закоханий у Лігу Європи, але тепер хочу насолодитися Лігою чемпіонів. Увесь попередній досвід допомагає. Сьогодні було важливо побачити, чи зможемо ми усунути одного із фаворитів змагань та яким чином ми це зробимо. Це був особливий момент, і ми хочемо насолодитися ним.

Команда знає, що для того, щоб робити більш надзвичайні речі, їм потрібно вчитися та працювати старанніше. Іспанія домінувала у Європі протягом багатьох років, але це відбувається хвилеподібно. Сьогодні ми билися проти одного з фаворитів, і я пишаюся Вільярреалом.

Італійський футбол, як і раніше, знаходиться на піднесеному рівні, як і англійський, німецький чи іспанський. Ці речі не приходять миттєво. У цій країні мені подобаються Джан П'єро Гасперіні та Макс Алегрі, хоча у них дуже різні стилі", — заявив іспанський спеціаліст.

Наступний матч іспанський Вільярреал проведе на виїзді проти Кадіса 20 березня.