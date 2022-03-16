лента новостей

00:01

Стали відомі всі учасники 1/4 Ліги чемпіонів

23:54

Челсі повторно обіграв Лілль і вийшов до 1/4 Ліги чемпіонів

23:54

Вільярреал розбив Ювентус на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

21:08

Ругані зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти Вільярреала

20:21

Варан — про виліт МЮ з Ліги чемпіонів: Ми не будемо вказувати пальцями, кидатись один на одного і скаржитися

14:33

Аллегрі: Якщо ми пройдемо до чвертьфіналу Ліги чемпіонів — виконаємо мінімальну задачу від керівництва

12:59

Яремчук: Не можу взяти зброю до рук зараз, проте я можу боротися за мою країну у футболі

11:00

Беззуба гра Манчестер Юнайтед та класичний Атлетіко: підсумки гри на Олд Траффорд

10:00

Тен Хаг: Онана помилився під час пропущеного голу

09:35

Грізманн: Атлетіко був рішуче налаштований показати, наскільки проти нас може бути важко грати