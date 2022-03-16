Вільярреал розбив Ювентус на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
16 марта 2022
Команда Массіміліано Аллегрі розвалилася після однієї лишень помилки.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Вільярреал 0:3 (перший матч – 1:1)
Голи: Морено, 78 (пен.), Торрес, 85, Данжума, 90+2 (пен.)
Ювентус: Щесни — Даніло, де Лігт, Ругані (Дібала, 79), Де Шильо — Куадрадо, Локателлі (Бернардескі, 83), Артур, Рабіо — Влахович, Мората (Кін, 85).
Вільярреал: Рульї — Ор'є, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Піно (Чуквезе, 65), Парехо (Педраса, 86), Капу, Трігерос (Коклен, 64) — Ло Чельсо (Ж. Морено, 74) — Данжума.
Попередження: де Лігт.