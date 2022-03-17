Ювентус — Вільярреал 0:3 Відео голів та огляд матчу

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Ювентус у рамках поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів приймав на своєму полі Вільярреал і зазнав нищівної поразки.

"Жовта субмарина" змогла відкрити рахунок лише наприкінці зустрічі, але після цього відзначилася ще двома забитими голами.

Обзор матча:

Ювентус — Вільярреал 0:3 (перший матч – 1:1)

Голи: Морено, 78 (пен.), Торрес, 85, Данжума, 90+2 (пен.)



Ювентус: Щесни — Даніло, де Лігт, Ругані (Дібала, 79), Де Шильо — Куадрадо, Локателлі (Бернардескі, 83), Артур, Рабіо — Влахович, Мората (Кін, 85).



Вільярреал: Рульї — Ор'є, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Піно (Чуквезе, 65), Парехо (Педраса, 86), Капу, Трігерос (Коклен, 64) — Ло Чельсо (Ж. Морено, 74) — Данжума.



Попередження: де Лігт.