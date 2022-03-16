Ругані зіграє з перших хвилин матчу-відповіді проти Вільярреала

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому зіграють туринський Ювентус та Вільярреал.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА туринський Ювентус буде приймати на своєму полі іспанський Вільярреал на тлі нічиї на Естадіо де ла Сераміка — 1:1.

Массіміліано Аллегрі, у порівнянні з першою грою, вирішив використати з перших хвилин Даніло та де Шильо на флангах захисту, у той час як Артур доповнив середню лінію, а Рабіо відправився на лівий фланг півзахисту.

Унаї Емері, у свою чергу, вирішив зробити ставку на Ор'є та Еступіньяна на флангах оборони, а Піно та Трігерос розташуються над ними. Ло Чельсо зіграє під самотнім нападником Данжумою.

Ювентус: Щесни — Даніло, де Лігт, Ругані, Де Шильо — Куадрадо, Локателлі, Артур, Рабіо — Влахович, Мората.

Запасні: Пінсольо, Перін, К’єлліні, Дібала, Лука Пеллегріні, Кін, Бернардескі, Міретті.



Вільярреал: Рульї — Ор'є, Альбіоль, Торрес, Еступіньян — Піно, Парехо, Капу, Трігерос — Ло Чельсо — Данжума.

Запасні: Асенхо, Гаспар, Ж. Морено, Фойт, Іборра, Чуквезе, Діа, Коклен, Пенья, Манді, Гомес, Педраса.



Гра Ювентус — Вільярреал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.