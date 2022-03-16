Ювентус — Вільярреал. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Ювентус у рамках поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Вільярреал.

Ювентус – Вільярреал

Середа, 16 березня, о 22:00. Стадіон Ювентус Стедіум, Турін. Головний арбітр зустрічі – Шимон Марчіняк (Польща)

Душан Влаховіч зі старту почав розривати у Ювентусі. Сербський форвард встиг відмітитися результативними діями у всіх турнірах за "стару синьйору", у тому числі, вразив ворота Вільярреала на Естадіо де ла Сераміка, та ще й на першій хвилині тієї зустрічі. Тим не менш, "підводникам" вдалося відігратися у другому таймі зусиллями Дані Парехо.

В цілому, то був неймовірно рівний матч, що не дивно. Юве починає потроху нагадувати самих себе хлібних часів Макса Аллегрі, але повну трансформацію ми зможемо побачити лише у недалекому майбутньому. Поки що "зебри" не виглядають потужною машиною, тож шанси обох команд перед матчем-відповіддю приблизно рівні.

Звісно, туринці є фаворитом прийдешнього поєдинку (див. цікаві факти) з кількох причин. Перш за все, вони чудово відчувають себе удома у єврокубках, а також набрали чудову форму. Втрати в "бьянконері" суттєві, але з ними можна жити та проходити Вільярреал.

В останньому турі Серії А була переможена Сампдорія (3:1), тож Ювентус підійде до цієї гри із хорошим настроєм. Востаннє він поступався ще 12 січня, Інтеру у Суперкубку Італії, а якщо брати до уваги усі турніри – у кінці листопада минулого року. Тоді за тиждень сталися дві прикрих поразки – 0:4 від Челсі на Стемфорд Брідж у Лізі чемпіонів, та 0:1 від Аталанти у чемпіонаті у рідних стінах.

Діючий володар Ліги Європи теж помітно покращив свої позиції у Прімері після відверто посереднього старту сезону. Так, були прикрі мінімальні поразки від Ельче та Осасуни, але "то таке". "Підводники" виграли 11 матчів з 17 в усіх турнірах з початку грудня минулого року. Ця серія почалася з надважливих 3:2 із Аталантою, а мимохідь були дві нічиїх із Реалом та Атлетіко, перемоги над "міцними горішками" Сос'єдадом та Бетісом.

Навіть без травмованого Жерара Морено можна жити, що й довели гольові звитяги його напарників по нападу, особливо Арно Данжума.

В останньому турі Ла Ліги провести хоча б мінімальну ротацію Унаї Емері не вдалося, бо зараз у чемпіонаті його колективу вже не можна втрачати очок, якщо він хоче зіграти у єврокубках наступного сезону (тільки не кажіть, що серйозно вірите у перемогу левантійців у цій ЛЧ).

Що ще додати до цього матеріалу? Ювентус чудово грає дома, де з моменту відкриття Альянц Стедіуму (у євротурнірах він носить назву Ювентус Стедіум) програв лічені рази, а ось Вільярреал непогано відчуває себе у виїзних зустрічах. Наприклад, у минулорічній Лізі Європи він виграв усі гостьову поєдинки за винятком гри із Маккабі (Тель-Авів) у групі та матча-відповіді проти Арсеналу у півфіналі. У цій кампанії вже у Лізі чемпіонів він програв Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, але добув важливі перемоги над Янг Бойз та Аталантою, забиваючи в середньому 2,6 м'яча за гру у гостях.

Ось і подивимося, чи найде коса на камінь, читай, чи переможе прагматизм Ювентуса у битві з не менш раціональним суперником, котрий вміє добре контратакувати.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щенсни – Даніло, Ругані, де Лігт, Алекс Сандро – Куадрадо, Локателлі, Артур, Рабьо – Мората, Влаховіч

Вільярреал: Руллі – Фойт, Альбіоль, Пау Торрес, Педраса – Чуквуезе, Капу, Парехо, Піно – Ло Чельсо, Данжума

Не зіграють/під питанням: Кайо Жорже, Бонуччі, К'єза, Маккенні, Закарія – Альберто Морено, Жерар Морено, Алькасер, Пенья

Цікаві факти:

- Ювентус виграв усі домашні зустрічі у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Останній раз на власному стадіоні туринці програли Барселоні Рональда Кумана на груповому етапі минулої кампанії головного єврокубка;

- Два останніх протистояння на стадії 1/8 фіналу чемпіонської ліги "зебри" програли Ліону та Порту;

- "Стара синьора" виграла шість з дев'яти останніх матчів проти іспанських команд. Окрім того, у 12 з 15 випадків після нічиєї у першому гостьовому матчі вона крокувала далі. Щоправда, останній подібний випадок закінчився вильотом від Аяксу у чвертьфіналу сезону-2018/19 – 1:1, 1:2;

- Вільярреал втретє грає у плей-офф ЛЧ. У двох попередніх випадках "підводники" проходили у наступний раунд змагання. У сезоні-2005/06, дебютному у турнірі, поступилися Арсеналу у півфіналу, а три роки потому вилетіли від "канонірів" вже на стадії чвертьфіналу;

- Востаннє "жовта субмарина" зустрічалася із італійським колективом у плей-офф єврокубків у сезоні-2016/17. Тоді вона без особливих шансів поступилася Ромі (0:4 вдома, 1:0 у гостях);

- Вільяреал виграв і програв три двоматчевих протистояння у єврокубках після домашньої нічиєї у першій зустрічі. Востаннє після нічиєї на своєму полі у першій грі іспанський клуб програв Вольфсбургу в 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА-2009/10 (2:2 д, 1:4 г). "Підводники" двічі мали результат 1:1 вдома у першому матчі й обидва рази в Лізі чемпіонів сезону-2008/09, де спершу пройшов Панатинаїкос у 1/8 фіналу (2:1 г), після чого програв Арсеналу у чвертьфіналі (0:3 г);