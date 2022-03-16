Варан — про виліт МЮ з Ліги чемпіонів: Ми не будемо вказувати пальцями, кидатись один на одного і скаржитися

Французький центрбек висловився про виліт своєї команди з ЛЧ від мадридського Атлетіко.

Атлетіко Мадрид в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу (1:0), завдяки чому став одним з учасників чвертьфінального раунду турніру.

Центральний захисник "червоних дияволів" Рафаель Варан поділився емоціями від цього протистояння та видав мотиваційну промову.

"Ми не будемо вказувати пальцями, кидатись один на одного і скаржитися. Ми можемо подумати над результатами сезону лише після того, як він завершиться.

Атмосфера минулої ночі була неймовірною. Ми будемо боротися за цей клуб до останньої хвилини сезону. Невдача – це основа перемоги. Пишаюся тим, що захищаю кольори Манчестер Юнайтед", — написав Варан в Twitter.

Дивитися відео голу та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Атлетіко ви можете на Football.ua.

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