Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1 Відео голу та огляд матчу

Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів поєдинку.

Манчестер Юнайтед у рамках поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів грав проти Атлетіко на своєму полі та зазнав поразки з мінімальним рахунком.

Долю поєдинку та двоматчевого протистояння загалом вирішив точний удар Ренана Лоді наприкінці першого тайму.

Огляд матчу:

Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1 (перший матч – 1:1)

Гол: Лоді, 41



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Магуайр (Мата, 84), Алекс Теллес — Мактоміней (Матіч, 68), Фред (Кавані, 76) — Санчо, Фернандеш (Погба, 67), Еланга (Рашфорд, 67) — Роналду.



Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Савіч, Рейнілду, Лоді — Коке (Кондогбія, 80), Еррера, де Пауль — Феліш (Феліпе, 90), Грізманн (Грізманн, 90+3).



Попередження: Матіч, Далот — Еррера, де Пауль.