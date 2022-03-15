Лоді вивів Атлетіко до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
15 марта 2022
Манчестер Юнайтед не зміг зламати опір суперників перед очима власних уболівальників.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1 (перший матч – 1:1)
Гол: Лоді, 41
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Магуайр (Мата, 84), Алекс Теллес — Мактоміней (Матіч, 68), Фред (Кавані, 76) — Санчо, Фернандеш (Погба, 67), Еланга (Рашфорд, 67) — Роналду.
Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Савіч, Рейнілду, Лоді — Коке (Кондогбія, 80), Еррера, де Пауль — Феліш (Феліпе, 90), Грізманн (Грізманн, 90+3).
Попередження: Матіч, Далот — Еррера, де Пауль.