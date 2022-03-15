Лоді вивів Атлетіко до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

15 марта 2022

Манчестер Юнайтед — Атлетіко, Getty Images

Манчестер Юнайтед не зміг зламати опір суперників перед очима власних уболівальників.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1 (перший матч – 1:1)
Гол: Лоді, 41

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Магуайр (Мата, 84), Алекс Теллес — Мактоміней (Матіч, 68), Фред (Кавані, 76) — Санчо, Фернандеш (Погба, 67), Еланга (Рашфорд, 67) — Роналду.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Савіч, Рейнілду, Лоді — Коке (Кондогбія, 80), Еррера, де Пауль — Феліш (Феліпе, 90), Грізманн (Грізманн, 90+3).

Попередження: Матіч, Далот — Еррера, де Пауль.
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