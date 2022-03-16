Беззуба гра Манчестер Юнайтед та класичний Атлетіко: підсумки гри на Олд Траффорд

Football.ua підбив підсумки матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

І все ж таки Атлетіко! У нашому традиційному матеріалі-превью ми казали, що Ман Юнайтед має серйозні проблеми із поконанням іспанського бар'єру у єврокубках в останнє десятиріччя. П'ятий сезон поспіль "червоні дияволи" вилітають з Ліги чемпіонів та Ліги Європи від представників Піренеїв! Розпочалося усе з пам'ятних 1:2 від Севільї на цій же стадії у сезоні-2017/18, а драматичну поразку від Вільярреала у минулорічному гданському фіналі ви напевно згадуєте без проблем.

Минулі вихідні видались гарячими для манкуніанців, котрі здолали супротив Тоттенгему на своїй арені завдяки хет-трику Кріштіану Роналду (3:2). Здавалося, що подібний перфоманс офіційного рекордсмена по голам у світовому футболі лише надихне його самого та товаришів на прохід Атлетіко, проте гра МЮ дуже й дуже неприємно здивувала.

35% ігрового часу м'яч перебував на половині поля гостей (проти 17% в господарів!), 7 з 11 ударів Юнайтед наніс з меж штрафного або воротарського майданчика "матрацників", але ці показники в повній мірі не відображають відверту безпорадність команди Ральфа Рангніка у завершальній фазі атак.

Англійці почали доволі вдало, створили дві чудових нагоди у першу чверть години матчу, але Фред, випередивши Яна Облака, не влучив головою у ворота, пробивши над поперечиною, а яскраво запаливший на Ванда Метрополітано Ентоні Аланга із воротарської пробив паралельно воротам.

Це все, що вам необхідно знати про влучність "дияволів" у цій зустрічі. А це ми ще не згадали про жахливу дію Джейдона Санчо, що нагадала подібний фейл екс-гравця дортмундської Боруссії у нещодавньому дербі Манчестера, коли він не потрапив у пустий кут, у дотик загативши по горобцям із вбивчої позиції.

Лідером за кількістю пострілів по ворожим воротам в їх складі став правий захисник Діогу Далот, проте якщо ви дивилися гру хоча б частково, то бачили якої сумнівної якості вони були! Усі пролетіли у молоко, в ще одному випадку впевнено зіграв Давід де Хеа.

Йдемо далі. По два удари нанесли Рафаель Варан та згаданий вище Еланга (один з яких вийшов просто бездарним!), по одному — Фред, Бруну Фернандеш та Санчо. Ви вже напевно помітили та здивувалися, що у цьому шорт-листі немає Кріштіану Роналду. Саме так, португалець майже усі 90 хвилин просидів на голодному пайку. Юнайтед не мав багато можливостей грати улюбленими КріРо кросами у карну зону, а створювати будь-який креатив "на землі" заважали щільні редути у обороні підопічних Дієго Сімеоне.

Тож CR7 залишалося лише махати руками від безсилля та смачно лаятися після фінального свистка.

Коли Ян Облак ловить кураж або просто грає на звично високому для себе рівні, то сподіватися на щось вагоме суперникам Атлетіко не варто, а у цій грі був саме той випадок. Кілька чудових сейвів від словенця + вдалі дії його партнерів = рецепт класичної перемоги "кольчонерос" у великих матчах.

Багато сказали про МЮ, тепер перейдемо до мадридців.

Фактично, як ми вже з'ясували вище, це була типова перемога у стилі "Ель Чоло" Сімеоне. З дійсно небезпечних моментів можна згадати лише два постріли Родріго де Пауля, з першим з яких ледь вдалося впоратися де Хеа, та й гол Ренана Лоді.

Вагому роль у гольовій атаці зіграв де Пауль. Спершу аргентинець прийняв активну участь у білд-апі, а потім філігранною передачею у дотик відправив Жоау Феліша у забіг правим напівфлангом, п'ятою зігравшого на Антуана Грізманна, котрий забіг йому за спину у штрафний майданчик.

Коке блискуче увів за собою Далота, тим самим лишивши приєднавшогося до атаки Лоді, котрий лишився у ізоляції на лівому фланзі та головою з відскоком від газону замкнув навіс від французького "маленького принца". Грізманн продовжує розривати у головному єврокубку. 4 голи та 2 ассисти, до того ж саме ця зв'язка поклала початок міні-камбеку Атлетіко на Сан-Сіро проти Мілану у групі.

Лоді взагалі став головним діючим обличчям цього протистояння — обидва голи у цих матчах зробив саме він!

У другому таймі гості робили те, що завжди (добре, майже завжди) вміли за каденції "Ель Чоло" — захищатися, захищатися та ще раз захищатися.

Поки Рангнік кидав у бій усіх атакувальних гравців (крім Джессі Лінгарда), які починали цю гру з лави запасних, Сімеоне зробив лише точкові зміни, освіживши центр поля Кондогбія та випустивши додаткового захисника Феліпе.

Як ми вже не раз написали у цьому матеріалі, вдіяти хоча б щось із цим Юнайтед не вдалося. Більше того, Неманья Матіч ще й ризикував нарватися на суворе покарання від Славко Вінчича, кинувши м'яч в голову Жоау Феліша, котрий лежав на газоні після зіткнення із суперником.

Атлетіко вдруге за останні три сезони зіграє у чвертьфіналі чемпіонської ліги і навряд чи хтось може сказати, що цей локальний тріумф вони не заслужили. До того ж, старий/добрий "чолізм" все ще має право на існування. 56 оборонних дій у цій зустрічі тому підтвержденням!

Манчестер Юнайтед — Атлетіко — 0:1 (перший матч — 1:1)

Гол: Ренан Лоді (41)

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Магуайр (Мата, 84), Теллес — Фред (Кавані, 75), Мактоміней (Матіч, 67) — Еланга (Рашфорд, 67), Бруну Фернандеш (Погба, 67), Санчо — Роналду

Атлетіко: Облак — М. Льоренте, Савіч, Хіменес, Рейнілдо, Ренан Лоді — Ектор Еррера — де Пауль, Коке (Кондогбія, 80) — Грізманн (Анхель Корреа, 90+3), Феліш (Феліпе, 90)

Попередження: Матіч, Далот — де Пауль, Ектор Еррера.