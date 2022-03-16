Тен Хаг: Онана помилився під час пропущеного голу

Керманич Аякса поділився емоціями від вильоту команди з Ліги чемпіонів.

Амстердамський Аякс напередодні на своєму полі зазнав прикрої поразки у грі проти лісабонської Бенфіки (0:1), через що був вимушений завершити виступи на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Аякс — Бенфіка 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "божих синів" Ерік тен Хаг після фінального свистка розповів про свої враження від гри команди звітного вечора.

"Упродовж 75 хвилин матчу ми контролювали події на футбольному полі, грали в гарний футбол, удало поралися в обороні та добре пресингували. Саме через це дуже шкода, що підсумковий успіх був не нашому боці.

Зрештою, ми пропустили після стандартного положення. Мало місце непорозуміння поміж двома нашими гравцями. У подібних матчах це неприпустимо. Індивідуальні якості в Лізі чемпіонів вирішують усе. У нас їх сьогодні не було. Бенфіка просто зіграла краще в одному-двох епізодах та виграла дуель фактично за одну мить.

Онана помилився під час пропущеного голу. Якщо голкіпер виходить на м’яч, він повинен до нього дістатися та перехопити. Трохи забракло вдачі — у таких матчах це також важливо. Коли ми грали на виїзді, за рахунку 2:1 Альварес пробив у стійку, а ще в тій грі під час розминки ми втратили одразу двох наших голкіперів. Зрештою, на нашому полі вони забили зі штрафного, якого не було.

Можливо, я би й міг зробити кілька змін до голу суперників, проте сподівався на талант Бергейса. Коли ж рахунок став 0:1, ми пішли у ва-банк. Нажаль, ні до чого хорошого це не призвело.

Утім, маю зробити своїй команді певний комплемент. Зіграли в гарний футбол та майже все зробили задля перемоги. Не забили — це найголовніша проблема. Це буде вдалий сезон, якщо ми продовжимо грати в такий самий футбол. Дев’ять матчів ще попереду. Усі вони — фінали, тому сезон на цій поразці не завершується", — розповів нідерландський спеціаліст.

Амстердамський Аякс випереджає ПСВ на два очки в національній першості.