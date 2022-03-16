Грізманн: Атлетіко був рішуче налаштований показати, наскільки проти нас може бути важко грати

Нападник Атлетіко розповів про свої враження від перемоги над англійським колективом.

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Атлетіко зумів на виїзді здолати англійський Манчестер Юнайтед (1:0), завдяки чому вийшов до наступного раунду змагань.

Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1 Відео голу та огляд матчу

Нападник "матрацників" Антуан Грізманн, на рахунку якого гольова передача в цій грі (50 в кар’єрі за Атлетіко), після завершення гри розповів про свої враження від виступу команди.

"Найважливіше у настільки складних матчах — настрій. Сьогодні ми були рішуче налаштовані показати, наскільки проти нас може бути важко грати. Зрештою, просто чудово, що ми змогли пробитися до чвертьфіналу.

Останні кілька тижнів мені вдавалося показувати вдалу гру. Сьогодні ж я хотів продемонструвати, на що саме здатний та як можу допомогти команді як в атаці, так і в обороні. Кожен із нас на полі робив так само. У цьому й полягає шлях уперед", — заявив французький футболіст.

Атлетіко зіграє наступний матч проти Райо Вальєкано на виїзді 19 березня.