Де Пауль: Атлетіко знав, що зрештою отримає свій шанс під час однієї з контратак

Півзахисник Атлетіко розповів про свої враження від перемоги над англійським колективом.

Мадридський Атлетіко в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Юнайтед здобув мінімальну перемогу (1:0), завдяки чому став одним з учасників чвертьфінального раунду.

Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1 Відео голу та огляд матчу

Півзахисник "матрацників" Родріго де Пауль після завершення гри розповів про свої враження від виступу команди.

"Атлетіко зумів зіграти у відмінний футбол у цій грі. Команда виявляла прояв терпіння, коли це було необхідно, після чого завдавала ударів, як тільки з'являлася можливість для цього.

І все це відбувалося на чудовому стадіоні великого клубу.

Гра була рівною — моменти були в обох команд. Зі свого боку, ми розуміли, що доведеться дещо потерпіти, але знали при цьому, що зрештою отримаємо свій шанс у контратаках. Як бачите, одною з нагод ми зрештою скористалися", — заявив аргентинський футболіст.

Атлетіко зіграє наступний матч проти Райо Вальєкано на виїзді 19 березня.