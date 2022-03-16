Сімеоне: Кожен гравець Атлетіко відіграв цей матч на високому рівні

Керманич Атлетіко розповів про свої враження від перемоги над Манчестер Юнайтед.

Мадридський Атлетіко вдало провів матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти англійського Манчестер Юнайтед на полі суперників, у підсумку пройшовши до наступного раунду змагань (1:0).

Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне після завершення гри поділився своїми враженнями від виступу його команди.

"Ми дуже гарне попрацювали задля досягнення цього результату як команда, тому дуже щасливі від перемоги. Було дуже важко вийти з тієї напруженої атмосфери, що панувала в нас останні півтора місяці. Після гри проти Осасуни все почало ставати на свої місця, команда почала бути більш об’єднаною.

Так, ми грали сьогодні від оборони, однак дуже гарно розуміли, що саме нам потрібно робити під час виходів до атаки. Нам протистояла команда, гравці якої мають надзвичайні індивідуальні навички.

Дуже допоміг у цьому плані гол, який нам у підсумку не зарахували через офсайд. Ми зрозуміли в той момент, що можемо проходити оборону суперників. Потім ми вже забили в межах правил, а вже в другому таймі ми виконали найбільш удалу колективну роботу серед того, що я бачив у поточному сезоні.

Кожен гравець відіграв цей матч на високому рівні. Не було нікого, хто в випадав на загальному тлі. Почали з 5-3-2, після чого побачили, що занадто низько розташовуємося біля власних воріт. Перейшли на 4-5-1. На Грізманна було покладено дуже багато роботи, проте він знає, як її виконувати. Лоді, Феліш, Де Пауль, Еррера, Облак — усі вони давали мені спокій своїми злагодженими діями на полі.

Лоді забив видатний гол, проте я вірю, що він колись заб’є зі штрафного. У нього дивовижний удар, над яким він щодня працює. Ще побачите в майбутньому. Зараз він у відмінній формі.

Цей сезон ми проводимо на тлі перемоги у Ла Лізі минулого року. Вона обійшлася нам певними труднощами в цьому сезоні. Зараз ми бачимо шлях перед нами та наші перспективи на ньому. Найближчім часом почнемо перейматися грою проти Райо, аби подарувати нашому президентові 1000 перемогу в офіційних іграх під його керівництвом.

Дуже складний матч був тут, у Манчестері, проте ця перемога знадобиться нам для подальших успіхів", — заявив аргентинський спеціаліст.

Атлетіко зіграє наступний матч проти Райо Вальєкано на виїзді 19 березня.