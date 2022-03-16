Де Хеа: Манчестер Юнайтед занадто величний, щоб бути там, де ми зараз

Голкіпер Манчестер Юнайтед підбив підсумки гри проти Атлетіко.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Атлетіко англійський Манчестер Юнайтед поступився на своєму поля, через що був змушений припинити свої виступи в єврокубках у поточному сезоні (0:1).

Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1 Відео голу та огляд матчу

Голкіпер "Червоних дияволів" Давід де Хеа після завершення гри поділився своїми враженнями від виступу його команди.

"Зрозуміло, що складно описати словами те, що ми відчуваємо зараз, але ми не зробили достатньо для перемоги в обох іграх. Ми були не в кращій формі, якщо чесно. Це дуже сумний день для нас.

Полишати Лігу чемпіонів завжди важко, особливо коли ми зіграли внічию в Мадриді, і, якщо чесно, ми мали виграти цю гру. Але ми цього не зробили, через що знову вибуваємо з турніру. Ще один поганий рік для нас, тому це дуже, дуже важко сприйняти.

Як тільки вони забили гол, вони поставили всю команду перед Яном Облаком. Навпроти нас усі 10 гравців були захисниками. Дуже оборонна команда і забити їм дуже складно, але ми намагалися. Намагалися до кінця, проте чогось забракло для забитого голу.

Атлетіко — це команда із великим досвідом. Вони знають, як грати в подібних напружених іграх. Вони забили гол і сіли в оборону, тому нам було дуже складно створювати моменти. Зрештою, ми створили не так уже й багато. Це футбол, це Ліга чемпіонів, а ми вибули з одного з найважливіших турнірів.

Я не хочу нічого говорити про рефері. Гадаю, кожен, хто його дивився, може сказати будь-що.

У нас вже занадто багато років проходить без трофеїв та боротьби за них. Щороку ми хочемо досягти хороших результатів, боротися за перемоги і грати в четвірці кращих і бути там, аби вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, тому нам потрібно набагато більше, аніж іншим. Цей клуб занадто величний, щоб бути там, де ми зараз.

Певна річ, ми хочемо найкращого для цього клубу. Я тут уже багато років, і мені дуже подобається Манчестер Юнайтед. Знову складний сезон. Я вірю, що це станеться, але я не знаю, коли цей клуб повернеться на вершину, і ми боротимемося за великі досягнення", — заявив іспанський футболіст.

Манчестер Юнайтед зіграє наступний матч проти Лестера вдома аж 2 квітня.