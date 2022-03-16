Рангнік: До моменту контратаки Атлетіко, був фол на Еланзі, але суддя та лайнсмен цього не побачили

Керманич Манчестер Юнайтед розповів про враження від дострокового закінчення виступу в єврокубках.

Англійський Манчестер Юнайтед за підсумками матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Атлетіко на Олд Траффорд був змушений зупинити свої виступи в єврокубках у поточному сезоні (0:1).

Манчестер Юнайтед — Атлетіко 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "Червоних дияволів" Ральф Рангнік після завершення гри поділився своїми враженнями від невдалого виступу команди.

"Почали гру саме так, як і хотіли, енергійно. Із перших хвилин ми контролювали хід матчу, мали гарні нагоди в першому таймі. Але, на жаль, ми не змогли перетворити цю енергію на один або два голи ще в першому таймі, що було б дуже доречно.

Я все ще вірю, що незадовго до моменту контратаки був фол на Ентоні Еланзі, але суддя та лайнсмен цього не побачили.

Я не думаю, що ця гра колись тривала більше трьох хвилин поспіль — вона завжди переривалася тим, що хтось лежав на газоні. Думаю, були й цікаві суддівські рішення. У підсумку я б не сказав, що вони були вирішальними, але, принаймні, він занадто часто вівся на витівки гравців, які затягували час, і, зрештою, чотири хвилини додаткового часу були для мене просто незбагненим жартом.

Зараз уже потрібно думати про те, як ми можемо скоротити відставання від топ-команд у чемпіонаті. Я зосереджений на тому, аби фінішувати на максимально можливому рівні з цією командою, а потім я матиму достатньо часу, щоб поговорити про інші речі.

Я б сказав, з одного боку, що думаю, що майбутня довга пауза є не такою вже й погано, бо гравці виконуватимуть міжнародні обов'язки. Можливо, це допоможе їм подолати біль, який вони відчувають зараз. Зокрема ми будемо спостерігати упродовж одного-півтора тижнів за тими гравцями, які не працюють за збірну.

Фінішувати в топ-4 було б нашою головною задачею навіть якби ми виграли гру сьогодні ввечері. Ми також маємо бути реалістами. Для цього ми маємо виграти шість, якщо не сім ігор, і обіграти на виїзді Арсенал. Зрештою, досягти цього нелегко, але ми дуже намагатимемося і докладемо всіх зусиль.

Що б не трапилося, наша робота зараз, разом із фантастичними вболівальниками, які були фантастичними сьогодні, полягає в тому, щоб закінчити цей сезон на найкращій і найвищій ноті", — заявив німецький спеціаліст.

Манчестер Юнайтед зіграє наступний матч проти Лестера вдома аж 2 квітня.