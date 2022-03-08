Нойєр повернувся до стартового складу Баварії на матч-відповідь проти РБ Зальцбург

Мюнхенська Баварія на своєму полі буде приймати австрійський РБ Зальцбург у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Юліан Нагельсманн, після нічиєї у першій грі (1:1), вирішив використати с перших хвилин у воротах Нойєра, а Мусіала з'явився у центральній лінії.
Маттіас Яйссле, у свою чергу, зволів побачити у стартовому складі Адаму в нападі.
Баварія: Нойєр — Павар, Зюле, Ернандес — Гнабрі, Кімміх, Мусіала, Коман — Мюллер, Сане — Левандовські.
Запасні: Ульрайх, Упамекано, Річардс, Чупо-Мотінг, Ваннер, Забітцер, Сарр, Рока, Куассі, Відович, Тілльман, Станішич.
РБ Зальцбург: Кен — Крістенсен, Соле, Вебер, Ульмер — Камара — Капальдо, Зайвальд — Ааронсон — Адаму, Адейємі.
Запасні: Мантль, Вальке, ван дер Бремпт, Пентковські, Бернеде, Кьєргор, Юнузович, Сучич, Шешко, Гіндо, Тиджані, Бернардо.