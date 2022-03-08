Баварія — РБ Зальцбург. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу Ліги чемпіонів.

Баварія в рамках поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі РБ Зальцбург.

Баварія — РБ Зальцбург

Вівторок, 8 лютого, о 22:00. Стадіон Альянц Арена, Мюнхен. Головний арбітр зустрічі – Клеман Тюрпен.

Баварія після першого матчу проти РБ Зальцбурга досягла двох перемог та нічиєї в рамках німецького чемпіонату. Перша зустріч пройшла не згідно з планом тренерського штабу мюнхенців, але тепер вони мають можливість виправити все вже на своєму полі, де буде шалена підтримка прихильників та відмінна атмосфера.

Зауважимо, що в першій грі команди не змогли визначити переможця — 1:1. Баварія з великими труднощами змогла досягти нічиєї. Крім того, ви не повинні забувати, що гол на чужому полі зараз не дає жодної переваги, і тому можна сказати, що все для команд починається спочатку.

РБ Зальцбург після першої гри проти Баварії провів три матчі у чемпіонаті Австрії — дві перемоги та нічия. На вихідних РБ Зальцбург досяг перемоги з рахунком 4:0, і тому підходить для звітної гри у відмінному моральному стані.

У першій грі австрійці продемонстрували відмінну спрямованість і бажання перемогти, і тому немає сумнівів, що в цій грі буде високий розпал пристрастей та високоякісний футбол.

Зазначимо, що тренерський штаб Баварії не зможе розраховувати на Нойєра, Горецьку та Девіса. У РБ Зальцбург теж достатньо втрат – серед інших Златко Юнузович та Ноа Окафор.

Нагадаємо, що в останніх трьох матчах між цими командами у Лізі чемпіонів було зафіксовано дві перемоги Баварії та нічийний результат.

Орієнтовні склади:

Баварія: Ульрайх — Павар, Зюле, Упамекано, Ернандес — Кімміх, Мусіала — Гнабрі, Мюллер, Сані — Левандовскі

РБ Зальцбург: Кен — Крістенсен, П'ятковський, Вебер, Ульмер — Капальдо, Камара, Сейвальд — Ааронсон — Адейємі, Адаму

Не зіграють: Толіссо, Горецька, Нойєр, Девіс — Вальчі, Юнузуович, Соле, Койта, Діакате, Сеско, Окафор, Онгуєн

Цікаві факти:

Баварія не програла в останніх 8 матчах (Ліга чемпіонів).

В останніх 3 іграх (Ліга чемпіонів) Зальцбург забив менше 2,5 голів.