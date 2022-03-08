Кроос потрапив у заявку Реала на матч-відповідь Ліги чемпіонів з ПСЖ

08 марта 2022

Тоні Кроос, Getty Images

Карло Анчелотті визначився зі списком футболістів, на яких він зможе розраховувати у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал у своєму офіційному твіттері опублікував заявку на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

До списку гравців потрапили 24 футболісти, зокрема півзахисник Тоні Кроос, який був змушений пропустити останній матч "вершкових" в іспанській Ла Лізі через м'язову травму.

Також у списку присутній український воротар Андрій Лунін.

Нагадаємо, матч-відповідь між Реалом і ПСЖ відбудеться завтра, 9 березня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася перемогою французів із рахунком 1:0.

Источник: ФК Реал

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