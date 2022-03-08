Кроос потрапив у заявку Реала на матч-відповідь Ліги чемпіонів з ПСЖ

Мадридський Реал у своєму офіційному твіттері опублікував заявку на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
До списку гравців потрапили 24 футболісти, зокрема півзахисник Тоні Кроос, який був змушений пропустити останній матч "вершкових" в іспанській Ла Лізі через м'язову травму.
Також у списку присутній український воротар Андрій Лунін.
Нагадаємо, матч-відповідь між Реалом і ПСЖ відбудеться завтра, 9 березня, на стадіоні Сантьяго Бернабеу. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася перемогою французів із рахунком 1:0.