Рамос не зіграє з Реалом, але поїде до Мадриду

Почеттіно розповів про ситуацію з гравцем команди.

Захисник ПСЖ Серхіо Рамос не зможе взяти участь у матчі-відповіді з мадридським Реалом, але все одно підправиться з командою до Мадриду.

"Серхіо просив поїхати, він провів практично усю кар’єру в мадридському Реалі. 17 років у якості капітана, він виграв так багато. Зрозуміло, що він хотів повернутися і відвідати гру.

Інші гравці, які не зіграють також поїдуть. Для нас важливо бути разом у вирішальний момент", – приводить слова Почеттіно видання Marca.

Матч Реал Мадрид – ПСЖ відбудеться на Бернабеу у середу, 9 березня, і почнеться о 22:00 за київським часом.