Анчелотті: У Парижі Реал не показав своєї найкращої гри, але зараз ми впевнені в собі

08 марта 2022

Карло Анчелотті, getty images

Італійський тренер дав коментар перед грою з ПСЖ.

Головний тренер Реалу Карло Анчелотті дав комментар напередодні гри против ПСЖ у Лізі чемпіонів.

"Наша команда знає собі ціну, і поразка у першому матчі була дуже болісною. Однак ми не сумніваємося, що у своєму найкращому вигляді Реал може на рівних змагатися з найкращою версією ПСЖ. Дуже сподіваюся, що завтра всі ми побачимо оптимальний Реал.

За останні три тижні нам вдалося дуже плідно попрацювати над фізичним станом. У Парижі ми не показали своєї найкращої гри, але зараз впевнені в собі і вважаємо, що зможемо видати добрий матч у середу ввечері", — наводить слова Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Матч Реал Мадрид – ПСЖ відбудеться на Бернабеу у середу, 9 березня, і почнеться о 22:00 за київським часом.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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