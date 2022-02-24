Яремчук: Футбол футболом, но многие вещи происходят в моей стране

Форвард Бенфики прокомментировал ничью против Аякса.

Лиссабонская Бенфика накануне в тяжелом домашнем противостоянии против амстердамского Аякса, которое стало первым для этих команд на стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, сумела зацепиться за ничейный исход (2:2).

Бенфика — Аякс 2:2 Обзор матча и видео голов

Украинский форвард "орлов" Роман Яремчук, на счету которого оказался заключительный гол в отчетном поединке, после финального свистка прокомментировал выступления своей команды.

"Футбол футболом, я делаю свою работу здесь, в Португалии, но многие вещи происходят в моей стране. Ситуация сложная.

Я — профессионал и знаю, что нужно делать на поле. Я делаю все, что могу, для португальских фанатов. Мне нужно забивать и помогать команде.

Мы не довольны результатом, но есть хорошая возможность забить в Амстердаме. Нам может все удастся", — заключил украинский футболист.

Ответный поединок между амстердамским Аяксом и лиссабонской Бенфикой состоится 15 марта.

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