Бенфика — Аякс 2:2 Обзор матча и видео голов

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Лиссабонская Бенфика испытала серьезные трудности в первом поединке против амстердамского Аякса в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, принимая соперников на поле родного Да Луж. Однако, украинский нападающий Роман Яремчук сумел вырвать для своей команды ничейный результат под занавес матча.

Обзор матча:

Бенфика — Аякс 2:2

Голы: Алле, 26 (автогол), Яремчук, 72 — Тадич, 18, Алле, 29

Бенфика: Влаходимос — Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Гонсалвеш, 90+1) — Эвертон (Яремчук, 62), Рамуш, Вайгль, Таарабт (Бернарду, 83), Рафа Силва — Нуньес (Лазаро, 90+1)

Аякс: Пасвеер — Блинд (Тальяфико, 73), Мартинес, Тимбер, Мазрауи (Ренч, 90+2) — Гравенберх (Клаасен, 74), Альварес, Тадич, Бергейс, Антони — Алле

Предупреждения: Мазрауи, Бергейс, Нуньес, Рамуш, Яремчук, Антони.

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