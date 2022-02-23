Яремчук помог Бенфике избежать поражения в матче с Аяксом

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика принимала на своем поле Аякс.
Главным действующим лицом в первом тайме стал Себастьян Алле — форвард отличился не только в воротах Влаходимоса, но и в своих. Кроме того, гол на свой счет записал Тадич в начале поединка.
Во втором тайме на поле появился украинский форвард Роман Яремчук, который оказался в нужном месте в нужное время. Форвард удачно сыграл на добивании после удара Рамуша, принеся тем самым ничейный результат своей команде.
К слову, Яремчук получил предупреждение во время празднования гола — футболист продемонстрировал герб Украины, выражая таким образом поддержку нашей стране в это нелегкое время.
Голы: Алле, 26 (автогол), Яремчук, 72 — Тадич, 18, Алле, 29
Бенфика: Влаходимос — Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Жилберто (Гонсалвеш, 90+1) — Эвертон (Яремчук, 62), Рамуш, Вайгль, Таарабт (Бернарду, 83), Рафа Силва — Нуньес (Лазаро, 90+1)
Аякс: Пасвеер — Блинд (Тальяфико, 73), Мартинес, Тимбер, Мазрауи (Ренч, 90+2) — Гравенберх (Клаасен, 74), Альварес, Тадич, Бергейс, Антони — Алле
Предупреждения: Мазрауи, Бергейс, Нуньес, Рамуш, Яремчук, Антони