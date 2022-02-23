Яремчук помог Бенфике избежать поражения в матче с Аяксом

Украинский форвард сумел принести своей команде ничью.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Бенфика принимала на своем поле Аякс.

Главным действующим лицом в первом тайме стал Себастьян Алле — форвард отличился не только в воротах Влаходимоса, но и в своих. Кроме того, гол на свой счет записал Тадич в начале поединка.

Во втором тайме на поле появился украинский форвард Роман Яремчук, который оказался в нужном месте в нужное время. Форвард удачно сыграл на добивании после удара Рамуша, принеся тем самым ничейный результат своей команде.

К слову, Яремчук получил предупреждение во время празднования гола — футболист продемонстрировал герб Украины, выражая таким образом поддержку нашей стране в это нелегкое время.

Бенфика — Аякс 2:2