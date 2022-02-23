Пулишич: Все понимают, что во Франции Челси легко не будет

Хорватский хавбек поделился мнением о победе команды.

Полузащитник Челси Кристиан Пулишич прокомментировал успех во встрече с Лиллем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хорватский хавбек отличился забитым голом во втором тайме и помог лондонскому клубу победить со счетом 2:0.

"Забивать всегда приятно. Теперь у нас хорошее положение, хотя все понимают, что во Франции легко не будет. Нужно больше работать над контролем мяча. Порой казалось, что матч идет слишком открытый, но ты ждешь чего-то подобного в матче с хорошей командой.

Хотелось бы лучше контролировать мяч. Сегодня игра порой была слишком открытой, хотя подобного стоит ожидать, когда играешь с классным соперником. Сегодня мы здорово оборонялись, и это действительно важно", – рассказал Пулишич в комментарии официальному сайту УЕФА.

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