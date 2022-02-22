Челси без проблем переиграл Лилль

Лондонцы забили по голу в каждом из таймов.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионо лондонский Челси в первом матче принимал на своем поле Лилль.

Подопечные Томаса Тухеля не испытали проблем с представителем Франции, забив по голу в каждом из таймов. Уже на восьмой минуте Кай Хаверц воспользовался подачей Зиеха с угла поля и поразил ворота соперников.

В середине второго тайма Пулишич воспользовался пасом Канте и неразберихой в оборонных порядках Лилля, поразив ближний угол ворот Жардима.

Челси - Лилль 2:0

Голы: Хаверц, 8, Пулишич, 63

Челси: Менди — Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен — Алонсо (Сарр, 80), Ковачич (Лофтус-Чик, 51), Канте, Аспиликуэта — Пулишич (Вернер, 80), Хавертц, Зиех (Сауль, 60)

Лилль: Жардим — Тиагу Джало (Гудмундссон, 76), Ботман, Фонте, Челик — Андре, Шека, Бамба, Онана (Йылмаз, 65, Санчеш (Бен Арфа, 81) — Дэвид (Жегрова, 81)

Предупреждения: Лофтус-Чик, Бен Арфа