Челси — Лилль 2:0 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский Челси в первом матче принимал на своем поле Лилль и добился уверенной победы.

Команда Томаса Тухеля отправила в ворота соперника два безответных мяча — по одному в каждом из таймов.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Челси - Лилль 2:0

Голы: Хаверц, 8, Пулишич, 63

Челси: Менди — Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен — Алонсо (Сарр, 80), Ковачич (Лофтус-Чик, 51), Канте, Аспиликуэта — Пулишич (Вернер, 80), Хавертц, Зиех (Сауль, 60)

Лилль: Жардим — Тиагу Джало (Гудмундссон, 76), Ботман, Фонте, Челик — Андре, Шека, Бамба, Онана (Йылмаз, 65, Санчеш (Бен Арфа, 81) — Дэвид (Жегрова, 81)

Предупреждения: Лофтус-Чик, Бен Арфа

Источник: MEGOGO