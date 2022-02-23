Хаверц: Пройдена только половина пути, Челси нужно побеждать и во втором матче

Немецкий игрок прокомментировал исход встречи.

Нападающий Челси Кай Хаверц поделился своим мнением о результате матча с Лиллем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Немецкий форвард открыл счет на 8-й минуте поединка и помог "синим" победить со счетом 2:0.

"Мы показали хороший футбол, хотя первый тайм оказался очень тяжелым. Пройдена только половина пути, теперь нужно побеждать во втором матче.

У нас много хороших нападающих, что здорово для нас и плохо для соперников. Сегодня мы не показали свой лучший футбол, поэтому пришлось несладко. Мы не были агрессивны, как обычно, но победили 2:0. Считаю, что у нас хорошие шансы выиграть еще один трофей", – рассказал Хаверц в комментарии официальному сайту УЕФА.

Ранее сообщалось, что Маттео Ковачич и Хаким Зийех травмировались в матче с Лиллем.