Хаверц: Пройдена только половина пути, Челси нужно побеждать и во втором матче

Нападающий Челси Кай Хаверц поделился своим мнением о результате матча с Лиллем в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Немецкий форвард открыл счет на 8-й минуте поединка и помог "синим" победить со счетом 2:0.
"Мы показали хороший футбол, хотя первый тайм оказался очень тяжелым. Пройдена только половина пути, теперь нужно побеждать во втором матче.
У нас много хороших нападающих, что здорово для нас и плохо для соперников. Сегодня мы не показали свой лучший футбол, поэтому пришлось несладко. Мы не были агрессивны, как обычно, но победили 2:0. Считаю, что у нас хорошие шансы выиграть еще один трофей", – рассказал Хаверц в комментарии официальному сайту УЕФА.
Ранее сообщалось, что Маттео Ковачич и Хаким Зийех травмировались в матче с Лиллем.