Ковачич и Зийех получили травмы

Два игрока Челси вынужденно покинули поле в матче с Лиллем.

Челси в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов принимает на своем поле французский Лилль.

Тренерскому штабу лондонцев пришлось совершить две вынужденных замены в начале второго тайма из-за повреждений игроков — Матео Ковачича и Хакима Зийеха.

Степень серьезности травм игроков пока что неизвестна. Хорватский полузащитник с трудом покинул поле и сразу направился в раздевалку. Зийех же ушел сам, но прихрамывал.

Напомним, что следить за развитием ключевых событий в матче между Челси и Лиллем можно на Football.ua.