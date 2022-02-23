У Маккенни двойной перелом стопы после матча против Вильярреала

Полузащитник Ювентуса рискует досрочно завершить сезон.

Туринский Ювентус в первом матче против испанского Вильярреала в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сумел обеспечить себе лишь ничейный исход (1:1).

Вильярреал — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

Помимо упущенной его командой победы, главный тренер Массимилиано Аллегри будет вынужден столкнуться с последствиями тяжелой травмы одного из своих футболистов.

Речь идет о полузащитнике Вестоне Маккенни, для которого обернулся фатальными последствиями подкат Первиса Эступиньяна незадолго до конца основного времени поединка.

Футболист "Старой Синьоры" не смог даже самостоятельно дойти до скамейки запасных, а уже по завершению поединка стали известны результаты его первичной диагностики.

Как сообщает итальянская пресса, 23-летний американец столкнулся с перелом второй и третьей плюсневых костей левой стопы.

Ожидаемый срок восстановления после подобного повреждения составляет не менее двух месяцев, что ставит под серьезное сомнение возможность игрока в будущем появиться на футбольном поле по ходу текущего сезона.

Отметим, что Вестон на данный момент обеспечил своей команде четыре гола за 28 сыгранных матчей в текущем сезоне.

Ответная игра между туринским Ювентусом и испанским Вильярреалом состоится 16 марта.