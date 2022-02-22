Ювентус и Вильярреал разошлись миром

22 февраля 2022

Вильярреал — Ювентус, Getty Images

Команды обменялись голами в первом поединке дуэли, после чего решили не рисковать.

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Вильярреал — Ювентус 1:1
Голы: Парехо, 66 — Влахович, 1

Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса (Эступиньян, 78) — Капу, Парехо — Ло Чельсо, А. Морено (Тригерос, 78) — Данджума (Диа, 90), Чуквезе (Пино, 89).

Ювентус: Щесны — Данило, Де Лигт, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Де Шильо (Де Шильо, 87) — Куадрадо, Локателли (Артур, 70), Рабио, Маккенни (Закария, 81) — Влахович, Мората.

Предупреждения: Рульи — Рабио.
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