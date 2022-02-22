лента новостей

23:54

Челси без проблем переиграл Лилль

23:53

Ювентус и Вильярреал разошлись миром

23:32

Ковачич и Зийех получили травмы

23:30

Симеоне: После прихода Рангника МЮ стал более целостным

22:44

Тухель объяснил, почему оставил Лукаку в запасе на матч с Лиллем

22:21

Влаховичу понадобилось 33 секунды для дебютного гола в Лиге чемпионов

21:02

Данило сыграет в центре защиты Ювентуса в матче против Вильярреала

19:47

Рангник — о шансах МЮ в Лиге чемпионов: Нужно быть реалистами

18:55

Мэр Лондона заявил о готовности проведения финала Лиги чемпионов: "Его проведение в Петербурге вознаградит агрессивные действия путинской России"

17:24

Кавани не полетел с МЮ на матч с Атлетико