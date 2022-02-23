Вильярреал — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

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Ювентус в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Вильярреалу и добыл ничейный результат.

Туринцы вышли вперед благодаря точному удаhe Влаховича уже на первой минуте встречи, но пропустили в середине второго тайма.

Обзор матча:

Вильярреал — Ювентус 1:1

Голы: Парехо, 66 — Влахович, 1



Вильярреал: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса (Эступиньян, 78) — Капу, Парехо — Ло Чельсо, А. Морено (Тригерос, 78) — Данджума (Диа, 90), Чуквезе (Пино, 89).



Ювентус: Щесны — Данило, Де Лигт, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Де Шильо (Де Шильо, 87) — Куадрадо, Локателли (Артур, 70), Рабио, Маккенни (Закария, 81) — Влахович, Мората.



Предупреждения: Рульи — Рабио.

Источник: MEGOGO