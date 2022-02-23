Жозе Фонте: У Челси было два голевых момента и они оба реализовали

Португалец прокомментировал результат поединка.

Капитан Лилля Жозе Фонте поделился своим мнением о поражении от Челси (0:2) в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Когда выступаешь на таком уровне, не стоит легко расставаться с мячом, так как соперник такими моментами постараются воспользоваться. Мы были в игре, у нас были моменты... В таких играх нужно забивать. Мы должны играть более эффективно, быть агрессивнее, когда владеем мячом. У Челси было два голевых момента, и оба они были реализованы.

Мы играли в соответствии с планом, но при этом ошибались. Теряли мячи на ключевых участках поля. Когда подобное случается, приходится тяжело. Сейчас нужно посмотреть, в чем мы можем прибавить. Впереди ответный матч перед лицом наших болельщиков, и мы в состоянии обыграть Челси", – приводит слова Фонте официальный сайт УЕФА.

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