Канте: Челси справился со своей работой хорошо и победил

Французский хавбек поделился мнением о победе команды.

Полузащитник Челси Нголо Канте прокомментировал результат встречи с Лиллем (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это была хорошая игра, в которой мы добились важного результата. Повезло, что забили в самом начале. Потом стало немного тяжелее, но второй гол помог нам добиться приличного результата.

Лилль пошел вперед после пропущенного мяча. Эта команда располагает классными игроками, которые стали выходить на свободные зоны и атаковать нашу линию защиты. У гостей были возможности забить, но мы справились со своей работой хорошо и победили", – рассказал Канте в комментарии официальному сайту УЕФА.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча между Челси и Лиллем.