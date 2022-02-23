Эмери: Надо ехать в Турин и выигрывать

Наставник Вильярреала прокомментировал ничью в матче против Ювентуса.

Испанский Вильярреал начинал двухматчевую дуэль против туринского Ювентуса с домашнего поединка, однако в плане результата сумел зацепиться только за ничью (1:1).

Вильярреал — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "желтой субмарины" Унаи Эмери поделился своими впечатлениями от данной игры.

"Мы не испугались, проявив зрелость и опытность как индивидуально, так и коллективно. Мы могли сравнивать счет еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором.

Лучшими качествами сегодня в нашей игре была взвешенность и матерость. Мы пропустили, но вернулись в игру, сравняли и стремились к победе. Это позволило нам понять, что против этих команд может случиться что угодно, поэтому нам удалось не опустить голову. Надо ехать в Турин и выигрывать.

Рауль Альбиоль в перерыве помог своим товарищам по команде сохранять спокойствие, и мы изменили игру. Второй пропущенный гол вызвал бы серьезное замешательство, но мы проявили характер и полностью удовлетворены результатом.

Такие футболисты как Влахович играют решающее значение на поле. Он забил на первой же минуте и мог забивать еще. Сложно сдерживать его на протяжении всего матча. Но в целом нам все же удалось выключить его и Морату из игры.

Ювентус по-прежнему фаворит, но мы хотим доказать свои возможности и оставить дверь открытой для потенциального выхода в следующий раунд.

Такие игры доказывают, что мы никогда не останавливаемся на достигнутом, мы всегда хотим выложиться по максимуму и не опускаем головы после того, как пропустили быстрый гол. Мы хотим побеждать, быть сильными и многого от себя требуем.

VAR, конечно, мог принять другое решение в эпизоде с опасной игрой Рабио, но в целом рефери был идеален. Возможно, по телевизору этот контакт выглядел страшнее, но я уважаю решение судьи. Все резко изменилось бы, если бы в тот момент была красная карточка, но я не хочу цепляться за это", — подытожил испанский специалист.

Ответная игра между туринским Ювентусом и испанским Вильярреалом состоится 16 марта.