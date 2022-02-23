Де Лигт: Ювентус не удовлетворяет ничья против Вильярреала, но мы с уверенностью смотрим вперед

Защитник Ювентуса прокомментировал ничью в матче против Вильярреала.

Туринский Ювентус завершил первый поединок на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА на поле испанского Вильярреала ничьей (1:1).

Вильярреал — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, центральный защитник "Старой Синьоры" Маттейс де Лигт поделился впечатлениями от игры своей команды в отчетном поединке.

"Это была тяжелая встреча, как и все те, которые мы играли в Лиге чемпионов до этого, но я думаю, что Ювентус провел ее как зрелая команда.

Играть в таких поединках одно удовольствие, потому что требуется максимальная концентрация внимание от начала до конца. В этой гонке не может быть пауз, и малейшая невнимательность рискует обойтись дорогой ценой.

Ничья нас не удовлетворяет, но мы с уверенностью смотрим вперед. Сейчас же — отправляемся думать о следующем матче чемпионате, потому что нас ждет очередная сложная игра", — заключил нидерландский футболист.

Ответная игра между туринским Ювентусом и испанским Вильярреалом состоится 16 марта.