Мората: Каждый может вызвать проблемы в Лиге чемпионов, поэтому Ювентусу нужна отличная игра в ответном матче

Форвард Ювентуса прокомментировал ничью в матче против Вильярреала.

Туринский Ювентус открыл для себя стадию плей-офф Лиги чемпионов УЕФА гостевым поединком против испанского Вильярреала, однако не сумел удержать победу (1:1), несмотря на очень быстрый гол Душана Влаховича.

Вильярреал — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

Партнер сербского футболиста по линии атаки "Старой Синьоры", Альваро Мората, после финального свистка прокомментировал выступление своей команды в отчетном матче.

"Чувствую себя хорошо. Конечно, мы сожалеем, что не смогли забрать домой победу, потому что, на мой взгляд, мы отлично провели первый тайм.

Мы знали, что Вильярреал играет в хороший футбол. Это победитель Лиги Европы, хорошая команда. Матч стал испытанием в плане физической борьбы, и все еще впереди.

Мы чуть устали в последние минуты, но это нормально, так как мы отдавали все силы с первых минут. Поэтому, просим прощения за результат, но я думаю, что Юве продемонстрировал хорошую, стабильную игру, отличный дух борьбы и самопожертвования в этот вечер.

Все это — важные элементы для оставшейся части сезона, в том числе — ответного матча. Настроение всегда было позитивным, даже когда мы пропустили гол.

Как команда, сейчас Ювентус сталкивается со сложными ситуациями. Все говорили, что мы спокойно пройдем, но Вильярреал выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне и снова поднимается вверх по таблице внутри страны.

Каждый может вызвать проблемы в Лиге чемпионов, поэтому нам нужна отличная игра в ответном матче.

Ювентус постоянно растет, но эту динамику можно будет сохранить только в том случае, если мы будем продолжать работать с той же интенсивностью, с которой мы работали в последние месяцы", — заключил испанский футболист.

Ответная игра между туринским Ювентусом и испанским Вильярреалом состоится 16 марта.