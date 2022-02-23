Влахович: Есть повод для сожалений, но Ювентус должен фокусироваться на ответной игре

Форвард Ювентуса прокомментировал ничью в матче против Вильярреала.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА на поле испанского Вильярреала туринский Ювентус сумел рассчитывать лишь на ничью, хотя и забил еще до истечения первой минуты игрового времени (1:1).

Вильярреал — Ювентус 1:1 Видео голов и обзор матча

Автор того самого гола "Старой Синьоры", нападающий Душан Влахович, по завершении поединка поделился эмоциями от игры своей команды в отчетный вечер.

"Для меня это был очень эмоциональный вечер, потому что я сыграл свой первый матч в Лиге чемпионов. Забить в дебютном матче — это огромное достижение.

Однако я не могу быть довольным на 100 процентов, так как мы не выиграли. Должны еще усердно поработать над своей игрой.

Думаю, мы сделали то, что подготовили в раздевалке, но, конечно, многое зависит от соперника.

Мы провели хороший матч и могли побеждать. Есть повод для сожалений, но мы должны фокусироваться на ответной игре.

Мы старались хорошо играть во втором тайме, но иногда соперник не позволяет тебе действовать так, как ты хочешь. Так что поздравляю их с тем, что сравняли счет. Честно говоря, уже забыл этот матч и сосредоточен на следующем.

Что касается моего празднования, то почему люди всегда пытаются создать полемику. Я не читаю газеты, я просто стараюсь совершенствоваться каждый день и твердо стоять на ногах.

Это было не для критики, это был просто жест для члена моей семьи. Не более.

Теперь важно сосредоточиться на следующем матче, который нас ждет через четыре дня в лиге — против Эмполи. Впрочем, когда Лига чемпионов вернется, мы с уверенностью начнем игру, отталкиваясь от сегодняшнего матча", — подытожил сербский футболист.

Ответная игра между туринским Ювентусом и испанским Вильярреалом состоится 16 марта.