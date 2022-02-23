Аллегри: Даже Вильярреал не мог поверить, что за подарок мы ему сделали

Главный тренер Ювентуса прокомментировал минувший матч.

Ювентус в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Вильярреалу и добыл ничейный результат.

Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри прокомментировал матч против испанцев.

"Совершили грубую ошибку при пропущенном голе. Прекрасно знали, что будет делать соперник, но все равно дали ему забить. Впрочем, в целом команда провела хороший матч. Допустили также ряд ошибок в атаке, попадая в офсайды при хороших контрвыпадах. В общем же я доволен игрой команды.

Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Игроки Вильярреала опытные и техничные. Конечно, мы хотели выиграть 3:0, но сделать здесь это не просто, уж поверьте. Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и Вильярреал заставил нас за это заплатить.

Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы подустали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже Вильярреал не мог поверить, что за подарок мы ему сделали. Ничто не решено, но я уверен в своей команде, так как у нас в строй вернется ряд важных футболистов", — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентуса против Вильярреала.