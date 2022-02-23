Влахович не смог побить рекорд Коноплянки

Сербский нападающий забил быстрый гол в игре с Вильярреалом.

Ювентус в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов отправился в гости к Вильярреалу и добыл ничейный результат.

Нападающий туринцев Душан Влаховичв в своем дебютном матче в Лиге чемпионов отметился голом уже на 33 секунде.

Однако это не самый быстрый гол среди дебютантов турнира. Первое место по-прежнему удерживает Евгений Коноплянка, сообщает MisterChip.

Украинский вингер расписался в воротах Боруссии М спустя 19 секунд после выхода на замену в составе Севильи.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентуса против Вильярреала.